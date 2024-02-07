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  4. Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un menajeri ilk kez konuştu! Transfer sözleri...

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un menajeri ilk kez konuştu! Transfer sözleri...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren ve dev kulüplerin radarına giren Semih Kılıçsoy'un menajeri genç oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un geleceği ile ilgili önemli bir transfer açıklaması geldi.

Semih Kılıçsoy'un menajeri Avukat Murat Teber, futbolcusunun şu an sadece sahaya odaklandığını, transferle ilgili herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

"FİYAT BİÇMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

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Son 2 aydır attığı gollerle dikkat çeken Semih'e fiyat biçmek için çok erken olduğunu belirten Teber, "Semih'in önünde uzun bir yol var. Performansı ne şekilde devam edecek, A Milli Takım'a seçilecek mi, seçildiği takdirde orada başarılı olabilecek mi, bütün bunlar hep fiyatını ve alıcı potansiyelini belirleyecek etmenler. Ayrıca Semih'in sözleşmesi devam ediyor, dolayısıyla bu konunun asıl muhatabı Beşiktaş Kulübü'dür" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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