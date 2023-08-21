Beşiktaş'ın Pendikspor beraberliği sonrası Rıdvan Dilmen'den yeni transfer Alex Oxlade Chamberlain'e çok sert sözler! "Beşiktaş'ın sistemini bozdu"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 90+4. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, özellikle Beşiktaş cephesinden karşılaşma sonunda oldukça sert itirazlar yükseldi.

İkinci haftada yaşanan bu puan kaybıyla ilk yarasını alan Kara Kartal'ın bu mağlubiyeti herkesi şaşırtırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmaya dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN SİSTEMİNİ BOZDU"

60'ıncı dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade Chamberlain'in takıma olumsuz etkisine değinen Dilmen "Chamberlain girdikten sonra Beşiktaş'ın sahadaki bütün sistemi bozuldu. Belki de çok iyi oyuncudur ama bu maçta sahaya girdikten sonra takımı bozdu" dedi.

"TRANSFERİ DOĞRU BULMUYORUM"

İngiliz oyuncu ile sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Ben Chamberlain'in Beşiktaş'a transferini doğru bulmuyorum. Mevki itibari ile bu takımın sistemine uygun olmadığı kanaatindeyim" dedi.

"OYUNA NECİP'İ ALACAKSIN"

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımının enerjisinin düştüğü noktada takıma enerji katacak bir ismi oyuna alması gerektiğini belirten yorumcu "İkinci yarı her şey Pendispor'un hayal ettiği gibi oldu. Takımın yorulmaya başladığını anladığın anda oyuna Necip Uysal gibi fizik gücü yüksek bir oyuncu alıp bu açığı kapatman lazım" dedi.

TALISCA SÖZLERİ...

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Siyah-Beyazlılar'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı değerlendiren eski futbolcu "Talisca, Türk futbol tarihine gelmiş en iyi yabancı oyunculardan biri ama bahsedilen paralar ödenir mi pek bilmiyorum" dedi.

