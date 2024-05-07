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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'dan yönetime mesaj! "Telefon numaram var, dönebilirim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.05.2024 15:29
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, İstanbul ziyaretinde yaptığı açıklamalarda geleceğine dair önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'dan yönetime mesaj! "Telefon numaram var, dönebilirim"

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, İstanbul'a gelirken, TRT Spor'a geleceğine dair açıklamalarda bulundu. "İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası." dedi.

"OYNAYACAKSAM BEŞİKTAŞ YA DA PORTO"

quaresma

"Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum. Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası.''

"TELEFON NUMARAM VAR"

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''Beşiktaş'tan kimse ile konuşmadım. Kişisel işlerim için geldim.' Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler.''

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