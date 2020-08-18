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Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshediyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.08.2020 20:38 | Son Güncelleme

Yunan ekibi PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshediyor.

Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshediyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, tanıdık bir isimle yollarını ayırıyor.

Yunan ekibinin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı kaydedildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre PAOK, Slovak futbolcunun sözleşmesinden kurtulmak için 2022'ye kadar geçerli kontratını karşılıklı anlaşmayla feshedecek.

Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsizliğini sürdürdüğü belirtildi.

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