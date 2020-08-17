Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un psikopat başkanından flaş mesaj

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç öncesi Yunanistan'da ortamı geren açıklamalar devam ediyor.Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Komşu'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da yankılanmayı sürdürüyor.

PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, maç öncesinde oyuncularına seslendi ve yaşananların ekstra motivasyon nedeni olması gerektiğini belirtti.

"O GÜN HATIRLAMALISINIZ"

Savvidis yazılı mesajında, "Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız. Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor. Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, tek maç üzerinden oynanacak turda 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Yunanistan deplasmanına çıkacak.

Yunanistan’da 2018 yılında oynanan PAOK - AEK karşılaşması 0-0 iken, maçın son dakikalarında PAOK’tan Fernando Varela’nın golü iptal edilince olaylar çıkmış, PAOK Başkanı Ivan Savvidis de belinde silahla sahaya girmişti. (Akşam)

