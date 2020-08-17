SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un psikopat başkanından flaş mesaj

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un psikopat başkanından flaş mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.08.2020 08:12 | Son Güncelleme

İki sene önce oynanan PAOK - AEK maçına silahla dalmasıyla gündem olan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş'la oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı öncesi ortamı geren açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un psikopat başkanından flaş mesaj

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç öncesi Yunanistan'da ortamı geren açıklamalar devam ediyor.Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Komşu'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da yankılanmayı sürdürüyor.

PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, maç öncesinde oyuncularına seslendi ve yaşananların ekstra motivasyon nedeni olması gerektiğini belirtti.

"O GÜN HATIRLAMALISINIZ"

Savvidis yazılı mesajında, "Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız. Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor. Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, tek maç üzerinden oynanacak turda 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Yunanistan deplasmanına çıkacak.

Yunanistan’da 2018 yılında oynanan PAOK - AEK karşılaşması 0-0 iken, maçın son dakikalarında PAOK’tan Fernando Varela’nın golü iptal edilince olaylar çıkmış, PAOK Başkanı Ivan Savvidis de belinde silahla sahaya girmişti. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
''Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor''''Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor''
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Tanga bikiniden vazgeçmeyen Wanda Nara'nın verdiği cevap şaşırttı...
Tanga bikiniden vazgeçmeyen Wanda Nara'nın verdiği cevap şaşırttı...
Galatasaray istedi, Beşiktaş aldı!
Galatasaray istedi, Beşiktaş aldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'de ayrıldı...
Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'de ayrıldı...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...
Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...
Derbide Beşiktaş kazandı!
Derbide Beşiktaş kazandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un psikopat başkanından flaş mesaj
PAOK'un olay başkanından Beşiktaş maçı öncesi gergin mesaj
Bernard Mensah, Beşiktaş'ta!
Galatasaray istedi, Beşiktaş aldı!
Gökhan Töre için Beşiktaş açıklaması!
''Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor''
Beşiktaş, Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaştı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş N'diaye'yi Stok City'den resmen istedi
Beşiktaş yıldız ismi resmen istedi!
Atiba Hutchinson: Tekrar arkadaşlarımla beraberim
Atiba'dan imza sonrası ilk açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.