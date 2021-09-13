Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı Dortmund maçının anlatımını sunucu ve spiker Ertem Şener yapacaktı. Ancak Siyah-beyazlı taraftarlar, Şener'in maçı anlatmasına tepki gösterdi. Ertem Şener de bunun üzerine, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ 1-3 DORTMUND SKOR TAHMİNİ YAPTI

Ertem Şener'e yönelik tepkinin skor tahmininden dolayı olduğu konuşuluyor. Şener'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da takılacağı tahmini taraftarların tepkisini çekti. Şener, "Beşiktaş, Dortmund'a 3-1 yenilir, F.Bahçe 2-2 berabere kalır, G.Saray 2-0 kazanır" şeklinde tahmin yaptı.

İşte Ertem Şener'in açıklaması:



