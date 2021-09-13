Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı Dortmund maçının anlatımını sunucu ve spiker Ertem Şener yapacaktı. Ancak Siyah-beyazlı taraftarlar, Şener'in maçı anlatmasına tepki gösterdi. Ertem Şener de bunun üzerine, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.
Ertem Şener'e yönelik tepkinin skor tahmininden dolayı olduğu konuşuluyor. Şener'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da takılacağı tahmini taraftarların tepkisini çekti. Şener, "Beşiktaş, Dortmund'a 3-1 yenilir, F.Bahçe 2-2 berabere kalır, G.Saray 2-0 kazanır" şeklinde tahmin yaptı.
İşte Ertem Şener'in açıklaması:
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