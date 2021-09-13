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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

13.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertem Şener, sunduğu spor programında skor tahminleri yaptı. Beşiktaş-Dortmund maçına yaptığı tahmin tepkiye yol açtı. Beşiktaş taraftarları sosyal medyada, "Dortmund maçını Ertem Şener anlatmasın" etiketi açtı. Kısa sürede binlerce yorum bırakıldı. Bunun üzerine Ertem Şener de, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı Dortmund maçının anlatımını sunucu ve spiker Ertem Şener yapacaktı. Ancak Siyah-beyazlı taraftarlar, Şener'in maçı anlatmasına tepki gösterdi. Ertem Şener de bunun üzerine, "Kendi isteğim ve talebimle maçı anlatmama kararı aldım" paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ 1-3 DORTMUND SKOR TAHMİNİ YAPTI

Ertem Şener'e yönelik tepkinin skor tahmininden dolayı olduğu konuşuluyor. Şener'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da takılacağı tahmini taraftarların tepkisini çekti. Şener, "Beşiktaş, Dortmund'a 3-1 yenilir, F.Bahçe 2-2 berabere kalır, G.Saray 2-0 kazanır" şeklinde tahmin yaptı.

İşte Ertem Şener'in açıklaması:

ea

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund Ertem Şener
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