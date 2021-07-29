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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı rakam!

29.07.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSV'ye elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş'ın tek başına temsil etmesi kesinlik kazandı. Siyah-beyazlıların, Devler Ligi'nden elde edeceği gelir de belli oldu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı rakam!

Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda PSV'ye elenmesinin ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Beşiktaş olacak.

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak.

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Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak.

Siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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