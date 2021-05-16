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Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile ilgili mesajlar ve sözler! İşte şampiyonluk kutlama mesajları...

16.05.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 42. hafta final maçlarının ardından ilk sıradaki istikrarını uzun bir süre korumayı başaran Beşiktaş şampiyon oldu. Süper Toto şampiyonu Beşiktaş taraftarları arama motorları üzerinden şampiyonluk ile ilgili mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Sosyal medyada taraftarların büyük bir coşkuyla kutladığı Beşiktaş şampiyonluğu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. İşte, en güzel Beşiktaş şampiyonluk mesajları ve sözleri...

Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile ilgili mesajlar ve sözler! İşte şampiyonluk kutlama mesajları...

Beşiktaş şampiyonluk mesajları ve sözleri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig 42. hafta final maçlarının oynanmasıyla şampiyon olan takım Beşiktaş'ın taraftarları coşkularını sosyal medya üzerinden paylaştığı şampiyonluk sözleri ile ifade etti. İşte, şampiyonluk kutlama mesajları...

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMA MESAJLARI

Neyleyim cebimdeki parayı, sen şampiyon olmayınca. Bazen sevinç bazen keder senin sevgin ömre bedel.

Bize fizik kurallarını yanlış ögrettiler. İnsan sesi uçak sesi bastıramaz dediler, ama onlar İnönü'yü görmediler.

Tribünlerde hep dillerde, bu sevda bitmez gönüllerde, dar ağacında olsak bile, son sözümüz Beşiktaş!

Herkes yaşayamaz hayatı Siyah Beyaz, çünkü sevmek, yürek ister biraz. Beşiktaş…

Sevme beni kızım meşale kokarım, şarkı türkü bilmem beste yazarım, tutma ellerimden emanet sanarım, Beşiktaşım için dünyaları yakarım.

Farkımız tarzımız beşiktaşlı olmamız! Ya sustururuz ya da kan kustururuz. Alemde çArşıdan başkasını tanımayız.

ÖIümIe yaşamı ayıran çizgi siyahIa beyazı ayıramazki her işin sonunda öIüm oIsada sevenIeri kimse ayırmazki.

Doğdum konuşmayı öğrendim, önce Beşiktaş dedim.

Aslolan hayattır, hayatta Beşiktaş.

Çok sevdik be Abi.

İnce bir sesle; – F E D A ! .. dedi Şeref Bey, ama kimseler duymadı..

Öyle bir sevgidir ki tarif edilmez. Beşiktaşlı olmayan kimse bilemez. Seni bizden başka kimse sevemez. Beşiktaşım her şeyim..

Birgün değil, hergün Beşiktaş.

Bugün de günlerden Beşiktaş..

Candan öte sevmedik mi seni KaraKartal! Issız gecelerde gittik deplasmanlara.. Öl dedin de ölmedik mi senin uğruna BEŞİKTAŞIM feda olsun bu canlar sana.

Gün doğdu hep uyandık stadlara dayandık, Beşiktaş’ın uğruna bayraklara donandık, semtimiz erkek semti aşık eder herkesi, üzerimde eksilmesin bayrağımın gölgesi! İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız, övünmek gibi olmasın biz kara kartal’lıyız!

Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..

Siyah Beyaz desturdur, Siyah Beyaz umuttur, Siyah Beyaz mertliktir, Siyah Beyaz gelenektir, Siyah Beyaz akıldır, Siyah Beyaz gelecektir! Siyah Beyaz Beşiktaş’tır!

Ölümle yaşamı ayıran çizgi; Siyah’la Beyaz’ı ayıramaz ki..

Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah’ına mahkumum Beyaz’ına sürgün…

Bu sene şampiyon görelim sizi, ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı, ölümüne seviyoruz biz BEŞİKTAŞ’ı…

1903’de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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