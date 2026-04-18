Beşiktaş'ın Samsunspor kadrosu açıklandı! Ndidi ve Emirhan yok

Trendyol Süper Lig'de kritik bir viraja giren Beşiktaş, zorlu Samsunspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda, teknik heyetin belirlediği kamp kadrosu resmen açıklandı.

NDİDİ VE KARTAL KAYRA SAKAT

Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosunda, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Wilfred Ndidi yer almadı. Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda tedavisine devam edilen tecrübeli yıldızın yanı sıra, bir diğer sakat oyuncu Kartal Kayra Yılmaz da Samsun kafilesine dahil edilmedi.

EMİRHAN TOPÇU CEZALI

Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçı öncesi savunma hattında da önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezalısı durumuna düşen başarılı stoper Emirhan Topçu, kurallar gereği bu zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş teknik heyetinin, bu üç önemli eksik sonrası ilk 11'de nasıl bir rotasyona gideceği ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.