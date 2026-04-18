SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ın Samsunspor kadrosu açıklandı! Ndidi ve Emirhan yok

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakat olan Wilfred Ndidi ile cezalı Emirhan Topçu kadroya alınmadı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de kritik bir viraja giren Beşiktaş, zorlu Samsunspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibiyle oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda, teknik heyetin belirlediği kamp kadrosu resmen açıklandı.

NDİDİ VE KARTAL KAYRA SAKAT

Beşiktaş'ın açıkladığı kamp kadrosunda, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Wilfred Ndidi yer almadı. Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda tedavisine devam edilen tecrübeli yıldızın yanı sıra, bir diğer sakat oyuncu Kartal Kayra Yılmaz da Samsun kafilesine dahil edilmedi.

EMİRHAN TOPÇU CEZALI

Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçı öncesi savunma hattında da önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezalısı durumuna düşen başarılı stoper Emirhan Topçu, kurallar gereği bu zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş teknik heyetinin, bu üç önemli eksik sonrası ilk 11'de nasıl bir rotasyona gideceği ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.