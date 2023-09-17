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  4. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Fas'ta gerçekleşen depremde yaşadıklarını anlattı!

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Fas'ta gerçekleşen depremde yaşadıklarını anlattı!

17.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takım kampında Fas depremine yakalanan Colley, Fas'ta yaşanan depremde o anda hissettiklerini anlattı.

Omar Colley

Omar Colley

GAM Gambiya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın golcü stoperi Omar Colley, Fas'ta oynanan Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında yaşadığı depremi anlattı. BBC'ye konuşan 30 yaşındaki oyuncu, 8 Eylül'de 6.8 büyüklüğündeki felaketi anlatarak o anları gözler önüne serdi. İşte Colley'in açıklamaları...

''İKİNCİ KATTAN ATLAMAYI DÜŞÜNDÜM''

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"Uyuyordum. Ne olduğunu bilmeden uyandım. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm. Açamayınca resepsiyona gittim. Depremden sonra havuza koştum."

"NE ZAMAN BİR SES DUYSAM..."

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"Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. Yaşadıklarım onca şeyden sonra tek başıma oturduğumda hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam, araba veya uçak sesi, sanki geri geliyormuş gibi hissediyorum. İstanbul'a dönünce kulüp psikoloğuyla konuştum. Eşime olanları anlattım. Kız kardeşim ve Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla konuştum ve bu beni daha iyi hissettirdi."

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