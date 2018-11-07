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Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında 8 Kasım Perşembe günü Genk'e konuk olacak siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 10 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabilirken, dörder beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor 
UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Genk'e konuk olacak Beşiktaş, bu sezonki deplasman performansıyla korkutuyor. Resmi maçlarda şu ana dek 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda sadece iki kez kazanabildi. Beşiktaş, dış sahada ayrıca dörder beraberlik ve yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı ekip, konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'deki 6 deplasman maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 2'sini yenilgiyle tamamladı.

Avrupa kupalarında 4 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, yine bir kez galibiyet alabildi. Bir maçı da berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine deplasmanda iki kez mağlup oldu.

7 maçtır galibiyet alamıyor

Sezonun ilk 3 deplasman maçında 2 galibiyet ve bir yenilgi alan Beşiktaş, sonraki 7 mücadelede galibiyet sevinci yaşayamadı. Dış sahadaki son dış saha galibiyetini Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 karşılaşmayı 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı.

Avrupa'da 107. deplasman maçına çıkacak

Beşiktaş, Genk karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 107. deplasman maçına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 20 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 120 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 195 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş genk UEFA Avrupa Ligi

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