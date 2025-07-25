Beşiktaş'ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci'yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... ''Hep Jakuzide miydiniz ?''

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından maçla ilgili çarpıcı yorumda bulundu.

‘‘TEMMUZ AYINDA HAVLU ATMAK İSTİYOR!’’

Nihat Kahveci, "Beşiktaş camiası için 'Bundan daha kötüsü olmaz' lafı yok. Bugün bundan daha kötüsünü gördük. 4 yıldır kasım ayında havlu atan Beşiktaş takımı bu sene temmuz ayında atmak istiyor." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARI ÇOK SERT ELEŞTİRDİ! ‘‘HEP JAKUZİDE MİYDİNİZ?’’

Shakhtar maçının ardından oyuncuların kamp performanslarını eleştiren Nihat Kahveci, "Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor.'' dedi.

Transferin şart olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla. " söyleminde bulundu.

SOLSKJAER’E ELEŞTİRİ

Ole Gunnar Solskjaer’e de eleştirilerde bulunan Kahveci, "Teknik direktörün maça bu kadar çalışmamasıyla, dersine iyi çalışmamasıyla Beşiktaş deplasmanda ne yapabilir Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk deplasmanında? dedi.