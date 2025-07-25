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Beşiktaş'ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci'yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... ''Hep Jakuzide miydiniz ?''

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olmasının ardından Kontraspor Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü. Beşiktaş’ın 12 transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen Kahveci, oyuncuları sert bir dille eleştirdi.

Beşiktaş'ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci'yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... ''Hep Jakuzide miydiniz ?''
Burak Kavuncu
Demir Ege Tıknaz

Demir Ege Tıknaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın evinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından maçla ilgili çarpıcı yorumda bulundu.

‘‘TEMMUZ AYINDA HAVLU ATMAK İSTİYOR!’’

Beşiktaş ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... Hep Jakuzide miydiniz ? 1

Nihat Kahveci, "Beşiktaş camiası için 'Bundan daha kötüsü olmaz' lafı yok. Bugün bundan daha kötüsünü gördük. 4 yıldır kasım ayında havlu atan Beşiktaş takımı bu sene temmuz ayında atmak istiyor." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARI ÇOK SERT ELEŞTİRDİ! ‘‘HEP JAKUZİDE MİYDİNİZ?’’

Beşiktaş ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... Hep Jakuzide miydiniz ? 2

Shakhtar maçının ardından oyuncuların kamp performanslarını eleştiren Nihat Kahveci, "Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor.'' dedi.

''TRANSFER, TRANSFER, TRANSFER''

Beşiktaş ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... Hep Jakuzide miydiniz ? 3

Transferin şart olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla. " söyleminde bulundu.

SOLSKJAER’E ELEŞTİRİ

Beşiktaş ın Shakhtar yenilgisi Nihat Kahveci yi fena kızdırdı! Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü... Hep Jakuzide miydiniz ? 4

Ole Gunnar Solskjaer’e de eleştirilerde bulunan Kahveci, "Teknik direktörün maça bu kadar çalışmamasıyla, dersine iyi çalışmamasıyla Beşiktaş deplasmanda ne yapabilir Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk deplasmanında? dedi.

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