Beşiktaş'ın ‘Şifo Mehmet’ lakaplı efsanesi Mehmet Özdilek'le ilgili çarpıcı gerçek!

Futbol dünyasında futbolcuların performansları kadar yedikleri kartlar, attıkları veya kaçırdığı goller de sıkça konuşuluyor. Geçmiş dönemlerde bazı futbolcular, yıllarca aynı takımda oynayarak, takımlarını bırakmadıklarından dolayı kulüpleriyle özdeşleştiriliyordu. Bu isimlerden biri de Beşiktaş’ın Şifo Mehmet lakaplı yıldızı Mehmet Özdilek…

İşte Şifo Mehmet’in 15 yıllık Beşiktaş kariyerindeki başarılarından bazıları…

Şifo Mehmet 15 yıllık Beşiktaş kariyeri boyunca kariyerinin sonlarına doğru sadece bir kırmızı kart görerek, ne kadar centilmen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Toplamda 400 küsür maça çıkan Özdilek, 130 kayıtlı gole imza attı. Aynı zamanda 90-97 yılları arasında Türkiye Milli Futbol Takımı için 31 maçta forma giydi.

Emekli olduktan sonra teknik direktörlük yapan Şifo Mehmet en son 2020 yılında Denizlispor’u çalıştırmıştı.



