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Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park 4 yaşında

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan, 11 Nisan 2016'da Bursaspor ile oynanan karşılaşmayla hizmete giren Vodafone Park, geride kalan kısa sürede unutulmaz anlara sahne oldu.

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park 4 yaşında

Beşiktaş Futbol Takımı, BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasının ardından Vodafone Park adını alan bu statta toplam 96 resmi maça çıktı, Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, bu maçların 66'sını galibiyetle tamamlarken, 19 beraberlik aldı, 11 kez de yenildi. Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor.

BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016'da hizmete girdi. Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü. Beşiktaş, 1065 gün sonra evine dönerken, Vodafone Park'taki ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.

(AA)

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