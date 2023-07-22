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Beşiktaş’ın Tirana maçı kadrosu belli oldu

22.07.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da yer aldı.

Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroda yer aldı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran

Liste B

Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar

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