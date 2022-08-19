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Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?

19.08.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'tan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş Beşiktaş'ın Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurmasının ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin kimdir, nereli? Kerem Atakan Kesgin hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin kimdir? Kerem Atakan Kesgin hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin kimdir, hangi takımlarda oynadı, nereli? İşte Kerem Atakan Kesgin'in hayatı, biyografisi...

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Kerem Atakan Kesgin 5 Kasım 2000 tarihinde Turhal, Tokat'ta dünyaya geldi.

Kerem Atakan Kesgin Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-21 millî takımında forma giymiştir.

KEREM ATAKAN KESKİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kerem Atakan Kesgin'in altyapı kariyeri:
2011-2013 Turhal Gençlerbirliği
2013-2017 Bucaspor

Kerem Atakan Kesgin'in profesyonel kariyeri:

2017-2018 Bucaspor
2018-2020 Göztepe
2020- Sivasspor

Kerem Atakan Kesgin'in milli takım kariyeri:

2015 Türkiye U-15 6 (1)
2015 Türkiye U-16 9 (0)
2016 Türkiye U-17 20 (2)
2017-2018 Türkiye U-19 4 (1)
2019 Türkiye U-20 1 (0)
2021- Türkiye U-21

BEŞİKTAŞ'TAN KEREM ATAKAN KESGİN AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Kerem Atakan Kesgin son dakika beşiktaş
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