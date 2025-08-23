SPOR

Beşiktaş'ın transferi için görüşmeler yaptığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transferi için görüşmeler yaptığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlıların altyapısından çıkardığı ve A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'na inen Rıdvan'ı, kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.

Beşiktaş ın transferi için görüşmeler yaptığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul a geldi 1

"ÇOK MUTLUYUM YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN"

Burada açıklamada bulunan genç oyuncu, "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, açıklamanın ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

