Beşiktaş'ın transferi için görüşmeler yaptığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlıların altyapısından çıkardığı ve A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.
İstanbul Havalimanı'na inen Rıdvan'ı, kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
Burada açıklamada bulunan genç oyuncu, "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki futbolcu, açıklamanın ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
