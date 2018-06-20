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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda B36 Torshavn (Farode Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ikinci turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos'ta oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı takım, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak.

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi

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