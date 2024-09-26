Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt, Porto'yu 10 kişiyle mağlup etti!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Norveç temsilcisi Bodo/Glimt 51. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede Portekiz ekibi Porto’yu 3-2 mağlup etti.

Porto, 8. dakikada Omorodion’un golüyle öne geçti. Ancak, 15. dakikada Hogh ve 40. dakikada Hauge’nin golleriyle Bodo/Glimt üstünlüğü ele geçirdi. 51. dakikada Maatta kırmızı kart görerek Bodo/Glimt’i 10 kişi bıraktı. 62. dakikada Hauge bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi.

DENİZ GÜL'ÜN GOLÜ YETMEDİ

Maçın son golü ise 90. dakikada Türk asıllı İsveçli oyuncu Deniz Gül’den geldi ve skor 3-2 olarak belirlendi. Bu sonuçla Bodo/Glimt, turnuvaya 3 puanla başladı. Temsilcimiz Beşiktal, Norveç ekibi ile 12 Aralık tarihinde deplasmanda karşı karşıya gelecek.