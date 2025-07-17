Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu... İlerleyen turlar için olası senaryolar açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk oldu. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

İLK TURDA ILVES'İ GEÇTİ

Siyah beyazlıların rakibini belirleyen turun ilk maçının glibi 6-0 ile Shakhtar Donetsk olurken, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından Ukrayna temsilcisi adını bir üst tura yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA YOLU!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,

UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.