Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir."
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