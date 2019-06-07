Beşiktaş'ın yardımcı hocası Guti, Almeria yolunda

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılışının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturmaması sebebiyle Guti, istifasını açıklamıştı. Deneyimli çalıştırıcı için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol medyasında yer alan habere göre, Guti'nin yeni takımı İspanya La Liga 2 takımlarından Almeria olabilir.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Endülüs kulübünün teknik direktörü Fran Fernandez, ayrılık kararını daha önce açıklamış, 7 yıllık Almeria kariyerine son vereceğini aktarmıştı.
Real Madrid U18, U19 takımlarının ardından Temmuz 2018'de İlhan Mansız ile beraber Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve getirilen Guti Hernandez, geçtiğimiz haftalarda istifasını verdiğini açıklamıştı.
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