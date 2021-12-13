SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın yeni hocasını Sinan Engin açıkladı! ''Yüzde 80 anlaşma sağlanmış''

Beşiktaş'ın yeni hocasını Sinan Engin açıkladı! ''Yüzde 80 anlaşma sağlanmış''

13.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Engin yeni teknik direktörü canlı yayında açıkladı. Daha önce medyada çıkmayan ismi paylaşan Engin'in sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sinan Engin, Beşiktaş'ın Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ile yüzde 80 anlaştığını duyurdu.

Beşiktaş'ın yeni hocasını Sinan Engin açıkladı! ''Yüzde 80 anlaşma sağlanmış''

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı ardından Kayserispor maçında alınan galibiyetle moraller yerine geldi. Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro olabileceğini söyledi.

"ŞENOL GÜNEŞ DEVRE ARASINDA BİR TAKIM ALMAK İSTEMİYORMUŞ"

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörünün yabancı olacağını söyleyen Sinan Engin "Beşiktaş'ın yabancı bir teknik adamla anlaştığını duydum. Şenol Güneş devre arasında bir takım almak istemiyormuş. Yönetim kurulu toplantısında son karar verilecek. Yönetimde bir grup yabancı teknik adam istiyor." dedi.

"YÜZDE 80 ANLAŞMA SAĞLANMIŞ"

Sinan Engin, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, Portekiz Ligi takımlarından Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro olabilir. Yüzde 80 anlaşma sağlanmış" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sinan Engin "Sergen Yalçın'a kırıldım. Beşiktaş tarafına güzel veda etmesi gerekiyordu. Bir açıklama yapması gerekiyordu. Bu hafta Sergen Yalçın konuşacak. Çok sevdiği taraftarlarına veda edecek." açıklamasını yaptı.

YÖNETİM GÖRÜŞECEK

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı, Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ile anlaştı, yönetim kuruluna bu ismi sundu. Yönetim kurulu toplantısında bu isim oylanacak. Bruno Pinheiro'ya "ret" oyu çıkarsa; Şenol Güneş ve Okan Buruk ile görüşülecek.

PINHEIRO: ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Bruno Pinheiro, Estoril'in Belenenses'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş iddialarıyla ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Pinheiro, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şu an Estoril'in teknik direktörüyüm. Estoril'de çok değerliyim ve açıkçası Estoril'de mutluyum." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Beşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepkiBeşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepki
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: Dünyada tek takım Beşiktaş...

Beşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlardan Larin'e tepki

Güven Yalçın, Beşiktaş'ı uçurdu!

Güven Yalçın, Beşiktaş'ı uçurdu!

Olay yaratan iddia: Cenaze namazı kılınmaz

Olay yaratan iddia: Cenaze namazı kılınmaz

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.