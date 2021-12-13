Beşiktaş'ın yeni hocasını Sinan Engin açıkladı! ''Yüzde 80 anlaşma sağlanmış''

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı ardından Kayserispor maçında alınan galibiyetle moraller yerine geldi. Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro olabileceğini söyledi.

"ŞENOL GÜNEŞ DEVRE ARASINDA BİR TAKIM ALMAK İSTEMİYORMUŞ"

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörünün yabancı olacağını söyleyen Sinan Engin "Beşiktaş'ın yabancı bir teknik adamla anlaştığını duydum. Şenol Güneş devre arasında bir takım almak istemiyormuş. Yönetim kurulu toplantısında son karar verilecek. Yönetimde bir grup yabancı teknik adam istiyor." dedi.

"YÜZDE 80 ANLAŞMA SAĞLANMIŞ"

Sinan Engin, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, Portekiz Ligi takımlarından Estoril'in başında bulunan Bruno Pinheiro olabilir. Yüzde 80 anlaşma sağlanmış" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sinan Engin "Sergen Yalçın'a kırıldım. Beşiktaş tarafına güzel veda etmesi gerekiyordu. Bir açıklama yapması gerekiyordu. Bu hafta Sergen Yalçın konuşacak. Çok sevdiği taraftarlarına veda edecek." açıklamasını yaptı.

YÖNETİM GÖRÜŞECEK

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı, Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro ile anlaştı, yönetim kuruluna bu ismi sundu. Yönetim kurulu toplantısında bu isim oylanacak. Bruno Pinheiro'ya "ret" oyu çıkarsa; Şenol Güneş ve Okan Buruk ile görüşülecek.

PINHEIRO: ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ

Bruno Pinheiro, Estoril'in Belenenses'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Beşiktaş iddialarıyla ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Pinheiro, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şu an Estoril'in teknik direktörüyüm. Estoril'de çok değerliyim ve açıkçası Estoril'de mutluyum." ifadelerini kullandı.



