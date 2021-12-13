Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Adı Beşiktaş’a anılan Bruno Pinheiro, Benfica altyapısında çalıştırıcı olarak görev aldı. Daha sonra Katar’ın U19-U20 milli takımlarında çalışan Bruno Pinheiro, sonrasında Belçika’nın EuPen takımıyla anlaştı.

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarında çalıştı. Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapan Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'de 1. Lig'e çıkardı.

Başarılı performansını bu sezon da devam ettiren Bruno Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.



