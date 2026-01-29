SPOR

Beşiktaş'ın yeni Kristjan Asllani transferi bu gece İstanbul'da!

Siyah-Beyazlılarda transfer harekatı mutlu sonla bitti! Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak bu gece İstanbul'a iniyor. Taraftarlar, yeni transferi karşılamak için hazırlıklara başladı!

Emre Şen
Kristjan Asllani

Kristjan Asllani

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Torino
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kristjan Asllani'yi renklerine bağlıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, oyuncunun transferi için resmi açıklamayı yaptı ve geliş saatini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, transferin detayları ve oyuncunun programı paylaşıldı: "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir."

SAAT 23.40'TA İSTANBUL'DA

Arnavut asıllı yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş saati de netleşti. Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olması bekleniyor.

Siyah-Beyazlı taraftarların, genç yeteneği karşılamak için gece saatlerinde havalimanına akın etmesi bekleniyor. Asllani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak resmi sözleşmeye imza atacak.

