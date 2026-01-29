Beşiktaş'ın yeni Kristjan Asllani transferi bu gece İstanbul'da!

Beşiktaş, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kristjan Asllani'yi renklerine bağlıyor. Siyah-Beyazlı kulüp, oyuncunun transferi için resmi açıklamayı yaptı ve geliş saatini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, transferin detayları ve oyuncunun programı paylaşıldı: "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir."

SAAT 23.40'TA İSTANBUL'DA

Arnavut asıllı yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş saati de netleşti. Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olması bekleniyor.

Siyah-Beyazlı taraftarların, genç yeteneği karşılamak için gece saatlerinde havalimanına akın etmesi bekleniyor. Asllani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaşlı yapacak resmi sözleşmeye imza atacak.