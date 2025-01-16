Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu! İşte takımın başında çıkacağı ilk maç...

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmele evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul’da olması bekleniyor. Tecrübel ismin, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izleyeceği öğrenildi.

MANCHESTER UNITED'I ÇALIŞTIRMIŞTI

2018 yılında geçci teknik direktör olarak Manchester United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer sonrasında 2019 yılında takımın gerçek menajeri olmuş ve resmi imzayı atmıştı. Geçici menajerlik döneminde 19 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 2.32 puan ortalaması tutturarak beğeni kazanmıştı. Resmi teknik direktörlüğünün açıklanmasının ardından Manchester United ile 149 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 1.79 puan toplayarak beklentilerin altında kalmıştı.

TOPLAM 4 KUPASI BULUNUYOR

Kariyerine futbolda da efsanesi olduğu Manchester United'da forvet antrenörü olarak başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Molde ve Cardiff'i de çalıştırdı. Kariyerinde Molde ile 3 kupa kazanan Solskjaer, Manchester United u21 takımıyla da bir şampiyonluğa ulaşmıştı.