Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, antrenmana vinç getirtti!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael rüzgarı esiyor... Takımın başına gelmeden önce taraftarların çoğunun istemediği teknik adam Beşiktaş'a çabuk ısındı. Siyah-beyazlı taraftarların kısa süre içinde maça bile çıkmadan sevdiği isim Valerien Ismael, oyuncuları da şaşırtmaya devam ediyor...

ANTRENMANA VİNÇ GETİRTTİ

Sabah ve akşam yapılan antrenmanlara takımdan izin alarak belediyeden vinç getirten Fransız teknik adam, oyuncularını yukarıdan kamera yardımıyla izliyor. Çeşitli notlar alan Valerien Ismael, antrenmanın her bölümünü kayıt altına alıyor. Çalışma bittikten sonra da bilgisayar üzerinden analizler yapan Fransız çalıştırıcı, ilginç metotlar uyguluyor...

SAHA ORTASINA BEYAZ TAHTA KOYDU

Oyuncularına her an direktifler veren Valerien Ismael, kafasındaki taktiği anlatmak için sahanın ortasına beyaz bir tahta getirtti. Beşiktaşlı futbolculara saha içinde neler yapmaları gerektiğini bu yöntemle aktaran Fransız teknik adam, herkesin dikkatini çekmeyi ilk haftadan başardı...



