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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, antrenmana vinç getirtti!

28.03.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takıma çok çabuk adapte oldu. Kendine has antrenman taktikleriyle her zaman ön plana çıkan Fransız teknik direktör, antrenmanda farklı metotlar kullanıyor. Sabah 9'da yapılan çalışmalara 3 saat erkenden gelip özel çalışmalar hazırlayan Valerien Ismael, Beşiktaş'ın kendine ev tutmasına rağmen evinde de kalmıyor. Tesislerde günlerini geçiren tecrübeli hoca antrenmanda da ilginç bir olay denedi...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, antrenmana vinç getirtti!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael rüzgarı esiyor... Takımın başına gelmeden önce taraftarların çoğunun istemediği teknik adam Beşiktaş'a çabuk ısındı. Siyah-beyazlı taraftarların kısa süre içinde maça bile çıkmadan sevdiği isim Valerien Ismael, oyuncuları da şaşırtmaya devam ediyor...

ANTRENMANA VİNÇ GETİRTTİ

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Sabah ve akşam yapılan antrenmanlara takımdan izin alarak belediyeden vinç getirten Fransız teknik adam, oyuncularını yukarıdan kamera yardımıyla izliyor. Çeşitli notlar alan Valerien Ismael, antrenmanın her bölümünü kayıt altına alıyor. Çalışma bittikten sonra da bilgisayar üzerinden analizler yapan Fransız çalıştırıcı, ilginç metotlar uyguluyor...

SAHA ORTASINA BEYAZ TAHTA KOYDU

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Oyuncularına her an direktifler veren Valerien Ismael, kafasındaki taktiği anlatmak için sahanın ortasına beyaz bir tahta getirtti. Beşiktaşlı futbolculara saha içinde neler yapmaları gerektiğini bu yöntemle aktaran Fransız teknik adam, herkesin dikkatini çekmeyi ilk haftadan başardı...


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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