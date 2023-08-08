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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alex Oxlade-Chamberlain'ın oynadığı takımlar

08.08.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain basında çıkan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son olarak Liverpool ile yollarını ayıran ünlü futbolcu bugün saat 16.30’da İstanbul’a gelecek. Peki, Alex Oxlade-Chamberlain kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar...

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alex Oxlade-Chamberlain'ın oynadığı takımlar

Alex Oxlade-Chamberlain, 2017'de Arsenal’dan geldiği Liverpool ile geçen sezon sonunda sözleşmesi bittiği için ayrılmıştı. Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain bugün İstanbul'a geliyor. İşte Alex Oxlade-Chamberlain'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin merak edilenler...

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, 15 Ağustos 1993'te İngiltere'de dünyaya geldi. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, İngiltere'nin eski milli futbolcusu Mark Chamberlain'in oğludur.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri

2000-2010 Southampton

Profesyonel kariyeri

2010-2011 Southampton
2011-2017 Arsenal
2017-2023 Liverpool

Millî takım kariyeri

2010 İngiltere U-18
2011 İngiltere U-19
2011-2012 İngiltere U-21
2012- İngiltere

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