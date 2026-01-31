SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani 6 dakikada rekor kırdı! Olay hareket

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar Konyaspor'u V.Cerny ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 yendi. Konyaspor'un tek golü Deniz Türüç'ten geldi. Öte yandan yeni transfer Asllani ilk maçında kırmızı kart görerek taraftarları şoke etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani 6 dakikada rekor kırdı! Olay hareket
Burak Kavuncu
Kristjan Asllani

Kristjan Asllani

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Torino
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u 2-1 yenerken, maçın ikinci yarısında oyuna giren yeni transfer Kristjan Asllani kısa sürede oyundan kırmızı kartla atıldı. Asllani gördüğü kırmızı kartla bir rekoru da kırdı.

BABEL'DEN SONRA YENİ REKOR!

Beşiktaş ın yeni transferi Asllani 6 dakikada rekor kırdı! Olay hareket 1

Kristjan Asllani, Ryan Babel’den (Gençlerbirliği, Ekim 2017 – 3 dk) bu yana Süper Lig’de oyuna sonradan girip en hızlı kırmızı kart gören Beşiktaş oyuncusu oldu. Asllani, Konyaspor maçında 6 dakikada atıldı.

6 DAKİKA DA ATILDI...

Beşiktaş ın yeni transferi Asllani 6 dakikada rekor kırdı! Olay hareket 2

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani 76. dakikada oyuna girdi. 6 dakika sahada kalan Asllani, Deniz Türüç'e yaptığı faul nedeniyle VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü. Arnavut oyuncu, Orkun'un golü öncesinde yaptığı ortayla golde pay sahibi olmuştu.

KARİYERİNDE İLK KEZ...

Beşiktaş ın yeni transferi Asllani 6 dakikada rekor kırdı! Olay hareket 3

Kristjan Asllani kariyerindeki ilk kırmızı kartını Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçın 6. Dakikadasında gördü. Genç oyuncu Empoli, Inter ve Torino formasıyla şu ana kadar hiç kırmızı art görmemişti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lookman transferinde son dakika! Atletico Madrid'e mi gidiyor?Lookman transferinde son dakika! Atletico Madrid'e mi gidiyor?
Hull City'nin Premier Lig aşkı kabardı! Yine kazandılar...Hull City'nin Premier Lig aşkı kabardı! Yine kazandılar...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Ryan Babel kırmızı kart son dakika beşiktaş Kristjan Asllani Beşiktaş-Konyaspor maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.