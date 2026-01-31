Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani 6 dakikada rekor kırdı! Olay hareket

Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u 2-1 yenerken, maçın ikinci yarısında oyuna giren yeni transfer Kristjan Asllani kısa sürede oyundan kırmızı kartla atıldı. Asllani gördüğü kırmızı kartla bir rekoru da kırdı.

BABEL'DEN SONRA YENİ REKOR!

Kristjan Asllani, Ryan Babel’den (Gençlerbirliği, Ekim 2017 – 3 dk) bu yana Süper Lig’de oyuna sonradan girip en hızlı kırmızı kart gören Beşiktaş oyuncusu oldu. Asllani, Konyaspor maçında 6 dakikada atıldı.

6 DAKİKA DA ATILDI...

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani 76. dakikada oyuna girdi. 6 dakika sahada kalan Asllani, Deniz Türüç'e yaptığı faul nedeniyle VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü. Arnavut oyuncu, Orkun'un golü öncesinde yaptığı ortayla golde pay sahibi olmuştu.

KARİYERİNDE İLK KEZ...

Kristjan Asllani kariyerindeki ilk kırmızı kartını Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçın 6. Dakikadasında gördü. Genç oyuncu Empoli, Inter ve Torino formasıyla şu ana kadar hiç kırmızı art görmemişti.