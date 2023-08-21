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Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bakhtiyar Zaynutdinov hangi mevkide oynuyor? TFF'ye bildirildi!

21.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov'un sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Bu gelişmenin ardından, Kazak futbolcuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bakhtiyar Zaynutdinov hangi mevkide oynuyor?

Bakhtiyar Zaynutdinov vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Kulüp, Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov'un sözleşmesini TFF'ye bildirdi. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov hakkında merak edilenler...

BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

Bahtiyar Zaynutdinov 2 Nisan 1998 yılında Kazakistan, Taraz'da dünyaya geldi.

Bahtiyar Zaynutdinov orta saha, sağ kanat, sol kanat, stoper ya da sol bek olarak olarak oynamıştır.

BAKHTİYAR ZAYNUTDİNOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

Taraz

Profesyonel futbol kariyeri:

2015–2017 Taraz
2018–2019 Astana
2019–2020 Rostov
2020–2023 CSKA Moskova
2023– Beşiktaş

Milli takım kariyeri:

2017 Kazakistan U21
2018– Kazakistan

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