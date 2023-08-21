Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bakhtiyar Zaynutdinov hangi mevkide oynuyor? TFF'ye bildirildi!

Bakhtiyar Zaynutdinov vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Kulüp, Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov'un sözleşmesini TFF'ye bildirdi. İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov hakkında merak edilenler...
Bahtiyar Zaynutdinov 2 Nisan 1998 yılında Kazakistan, Taraz'da dünyaya geldi.
Bahtiyar Zaynutdinov orta saha, sağ kanat, sol kanat, stoper ya da sol bek olarak olarak oynamıştır.
Altyapı kariyeri:
Taraz
Profesyonel futbol kariyeri:
2015–2017 Taraz
2018–2019 Astana
2019–2020 Rostov
2020–2023 CSKA Moskova
2023– Beşiktaş
Milli takım kariyeri:
2017 Kazakistan U21
2018– Kazakistan