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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor!

06.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jackson Muleka, sağlık kontrolünden geçip imza atmak için bu akşam saat 19.15'te İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

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