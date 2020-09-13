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Beşiktaş'ın yeni transferi Josef İstanbul’a geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın hafta içinde anlaşmaya vardığı Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlı ekiple 1+1 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı savunmacı, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

Havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere çok kısa bir açıklama yapan Josef, "Tekrar İstanbul'a geldiğim için ve Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş'a çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli ile anlaşarak bonservisini alan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak. Futbola Vasco da Gama’da başlayan ve ardından Porto’ya transfer olan Josef, daha sonra tekrar ülkesine dönerek Gremio ve Sao Paulo formaları giydi. 2015-2016 sezonu öncesinde 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Josef, 2018-2019 sezonu öncesinde de 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli’nin yolunu tutmuştu. Bu hafta sağlık kontrollerinden geçecek olan Josef de Souza, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil eden imzayı atacak.

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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