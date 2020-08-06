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Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala imza için İstanbul'a geldi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2020 21:45 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş’a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya’dan Sabiha Gökçen Havalimaı’na geldi. geldi. N’Sakala’nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala imza için İstanbul'a geldi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 800 bin euro ücret kazanacağı belirtildi.

Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı. (İHA)

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