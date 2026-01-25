Beşiktaş'ın yeni transferi uçağa bindi! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş ve Aston Villa ile ilgili görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tammy Abraham görüşmelerinde Yasin Özcan + 21 Milyon Euro teklifi ciddi şekilde değerlendirildi. Taraflar arasında anlaşma sağladı.
Beşiktaş ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde adı gündemde yer alan Yasin Özcan, siyah-beyazlılara gelmeyi kabul etti. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan'ın bonservisini aldı.
HT Spor'un haberine göre oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'da olması planlanıyor.
Sezonun ilk yarısını Anderlecth'te kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki savunmacı, Belçika ekibinde 5 maça çıktı.
