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Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton: Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yeni transferi Welinton, siyah-beyazlı takımdaki ilk gününde açıklamalarda bulundu. Büyük bir kulübe geldiğini ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da galibiyetler ve kupalar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton: Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor

Beşiktaş’ın Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Welinton, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk antrenmanın ardından kulübün yayın organına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Welinton,

"Arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Çoğunu zaten tanıyordum. Büyük bir yapıya geldim. Umarım uzun bir yolun iyi bir başlangıcı olur" dedi. N’Sakala ile 3 sene beraber oynadığını ve daha önce Douglas’la da beraber forma giydiğini söyleyen Welinton, tesislere girdiği andan itibaren gerek çalışanların gerekse de takım arkadaşlarının ve teknik heyetin kendisini çok iyi karşıladığını ifade etti.

Sergen Yalçın’la daha önce birlikte çalıştığını da sözlerine ekleyen Welinton, "Kendisiyle birlikte iyi galibiyetler aldık. Burada da maçları ve turnuvaları kazanarak umarım şampiyon oluruz. Futbolcu olarak sorumluluğumuz iyi çalışmak. Büyük bir kulüpteyiz ve taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor. Taraftar da maç kazanarak ve kupa kaldırarak mutlu olur. Bunun bilincindeyiz ve iyi çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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