Beşiktaş'ın yeni transferinden Yusuf Yazıcı açıklaması! ''Telefonda konuştum...''

Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

''YUSUF YAZICI İLE KONUŞTUM''

"Beşiktaş ile ilgili Yusuf Yazıcı ile telefonda konuştum. CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana buranın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacğaımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum."

''HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK''

"Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak. Takım olarak en önemli amacımız şampiyon olmak olmalı. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum."

