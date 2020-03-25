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Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evinde basın toplantısı düzenledi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.03.2020 18:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, karantina günlerinde eğlenmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Tecrübeli oyuncu oğluyla beraber evde kurgudan bir basın toplantısı düzenleyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evinde basın toplantısı düzenledi!

Siyah beyazlı oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya alarak zor günlerin geçmesini bekliyor. Karantina günlerinde canı sıkılan Boateng eğlenmenin bir yolunu buldu. Oğluyla birlikte kamera önüne geçen yıldız oyuncu kurduğu masanın önünde basın toplantısı düzenledi. Neşeli anlara konu olan görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
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