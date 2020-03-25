Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evinde basın toplantısı düzenledi!

Siyah beyazlı oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya alarak zor günlerin geçmesini bekliyor. Karantina günlerinde canı sıkılan Boateng eğlenmenin bir yolunu buldu. Oğluyla birlikte kamera önüne geçen yıldız oyuncu kurduğu masanın önünde basın toplantısı düzenledi. Neşeli anlara konu olan görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
İŞTE O EĞLENCELİ ANLAR
Daddy and son having fun ???????????? @sattamelissa press conference pic.twitter.com/rZvwgHpZ2e— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 25, 2020
Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!
'Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok'
Fenerbahçe'de e-antrenman uygulaması
Süper Lig'de 3. koronavirüs vakası
Mustafa Cengiz'in test sonucu yarın belli olacak
İşte Trabzonspor'un en çok şut çektiği maç
Ashley Young tecrübelerini paylaştı
Beşiktaşlı yıldız imzalıyor
Trabzonsporlu futbolcunun acı günü
Süper Lig tescil edilecek mi?
Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz
Atalanta'nın genç kalecisi koronavirüse yakalandı!
Almanya Futbol Federasyonu ligleri erteledi!
Aziz Yıldırım'dan Real Madrid'e taziye mesajı
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum