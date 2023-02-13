Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza küçük depremzedeye kayıtsız kalamadı! 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'nın yüzünde tebessüm oldu

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza depremzedeler için sosyal medyadan paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, deprem bölgesine giti ve felaketten etkilenen çocuklara moral vermek için yanlarında bulundu. Depreme ilişkin Brezilya basınına yaptığı açıklamada evlat edinebileceğini belirten Josef de Souza, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılan Arda için de harekete geçti.

BEŞİKTAŞLI JOSEF DE SOUZA'DAN ANLAMLI HAREKET

AFAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Öztürk'ün Arda'ya Beşiktaş forması sözü verdiğini anımsatan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın çağrısına kayıtsız kalamayan Josef de Souza, genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti.

KÜÇÜK DEPREMZEDE İÇİN BEŞİKTAŞ FORMASINI ADANA'YA GÖTÜRDÜ

Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arda selamlar. Adana'dayım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler."

Josef, bugün Arda Can Övün'ü hastanede ziyaret ederek imzalı formasını verecek.





