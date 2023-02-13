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Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza küçük depremzedeye kayıtsız kalamadı! 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'nın yüzünde tebessüm oldu

13.02.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 deprem sonrası harekete geçti. Deprem bölgesine giderek depremzedelere moral veren Beşiktaş'ın kaptanlarından Josef de Souza, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'e Beşiktaş forması verecek. Josef de Souza'nın anlamlı hareketi yürekleri ısıttı.

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza küçük depremzedeye kayıtsız kalamadı! 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'nın yüzünde tebessüm oldu

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza depremzedeler için sosyal medyadan paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, deprem bölgesine giti ve felaketten etkilenen çocuklara moral vermek için yanlarında bulundu. Depreme ilişkin Brezilya basınına yaptığı açıklamada evlat edinebileceğini belirten Josef de Souza, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılan Arda için de harekete geçti.

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BEŞİKTAŞLI JOSEF DE SOUZA'DAN ANLAMLI HAREKET

AFAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Öztürk'ün Arda'ya Beşiktaş forması sözü verdiğini anımsatan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın çağrısına kayıtsız kalamayan Josef de Souza, genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti.

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KÜÇÜK DEPREMZEDE İÇİN BEŞİKTAŞ FORMASINI ADANA'YA GÖTÜRDÜ

Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arda selamlar. Adana'dayım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler."

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Josef, bugün Arda Can Övün'ü hastanede ziyaret ederek imzalı formasını verecek.

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