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Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir, 26 Ekim 2026'da karşı karşıya gelecek. Her iki takım da yoğun bir maç takviminden geçiyor.

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş
Pazartesi 19:00
26.10.2026
İstanbul Başakşehir
Stadyum: Tüpraş Stadyumu Yayın: beIN Sports, beIN Sports 2 Hakem: Ümit Öztürk

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 26 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında önemli bir karşılaşma. İki takım da galibiyet peşinde olacak.

Lig Durumu

Beşiktaş

6. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
0
M
3
P
15
16
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+6
Averaj

İstanbul Başakşehir

11. Trendyol Süper Lig
O
8
G
3
B
2
M
3
P
11
12
Attığı Gol
12
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Beşiktaş 16 / 10
İstanbul Başakşehir 12 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Beşiktaş İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
12 – 3
İstanbul Başakşehir Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
1 – 7

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 6. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 11 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Beşiktaş M G M G G

tüm kulvarlar

  • 22.10.2026 Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
İstanbul Başakşehir G B G M M

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 04.09.2026 İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı 8 maçta 15 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş

4 eksik
Milot Rashica Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Orkun Kökçü Sakat Topuğundan Sakat
Fabio Miretti Sakat Omzundan Sakat
Ümit Akdağ Sakat Elinden Sakat

İstanbul Başakşehir

3 eksik
Davie Selke Şüpheli
Christopher Operi Sakat
Jerome Opoku Sakat

Beşiktaş kadrosunda Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat), Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat) ve Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) yer almıyor.

İstanbul Başakşehir kadrosunda Davie Selke (Şüpheli), Christopher Operi (Sakat) ve Jerome Opoku (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Vaclav Cerny Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 7 Gol 1 Asist
Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist
Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist
Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen.

İkili Rekabet
2 Beşiktaş
2 Beraberlik
1 İstanbul Başakşehir
  • 15.02.2026 Rams Başakşehir 2-3 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 13.09.2025 Beşiktaş 2-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 12.04.2025 Beşiktaş 0-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 10.11.2024 Rams Başakşehir 0-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 04.04.2024 Rams Başakşehir 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2, İstanbul Başakşehir 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Beşiktaş 6, İstanbul Başakşehir 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Beşiktaş - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman?

26 Ekim 2026.

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta?

19:00.

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir maçı hangi kanalda?

beIN Sports ve beIN Sports 2.

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir maçında hangi oyuncular eksik?

Beşiktaş'ta Milot Rashica, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Ümit Akdağ; İstanbul Başakşehir'de Davie Selke, Christopher Operi, Jerome Opoku.

Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in ligde kaç puanı var?

Beşiktaş'ın 15, İstanbul Başakşehir'in 11 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir beşiktaş
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