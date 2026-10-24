Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 26 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında önemli bir karşılaşma. İki takım da galibiyet peşinde olacak.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 6. sırada.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 11 puanla 11. sırada.
Beşiktaş, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı 8 maçta 15 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.
Beşiktaş kadrosunda Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat), Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat) ve Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Davie Selke (Şüpheli), Christopher Operi (Sakat) ve Jerome Opoku (Sakat) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2, İstanbul Başakşehir 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Beşiktaş 6, İstanbul Başakşehir 6 gol attı.
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