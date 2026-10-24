Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Beşiktaş Pazartesi 19:00 İstanbul Başakşehir

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 26 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında önemli bir karşılaşma. İki takım da galibiyet peşinde olacak.

Lig Durumu Beşiktaş 6. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 0 M 3 P 15 16 Attığı Gol 10 Yediği Gol +6 Averaj İstanbul Başakşehir 11. Trendyol Süper Lig O 8 G 3 B 2 M 3 P 11 12 Attığı Gol 12 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Beşiktaş 16 / 10 İstanbul Başakşehir 12 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı B Beşiktaş İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 12 – 3 İB İstanbul Başakşehir Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 1 – 7

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 6. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 11 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Beşiktaş M G M G G tüm kulvarlar Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M İstanbul Başakşehir G B G M M tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı 8 maçta 15 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Eksik Oyuncular Beşiktaş 4 eksik Milot Rashica Orkun Kökçü Fabio Miretti Ümit Akdağ İstanbul Başakşehir 3 eksik Davie Selke Christopher Operi Jerome Opoku

Beşiktaş kadrosunda Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat), Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat) ve Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) yer almıyor.

İstanbul Başakşehir kadrosunda Davie Selke (Şüpheli), Christopher Operi (Sakat) ve Jerome Opoku (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 7 Gol 1 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen.

İkili Rekabet 2 Beşiktaş 2 Beraberlik 1 İstanbul Başakşehir Rams Başakşehir 2-3 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 2-1 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 0-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 0-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2, İstanbul Başakşehir 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Beşiktaş 6, İstanbul Başakşehir 6 gol attı.