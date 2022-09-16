Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Aktivasyon çalışmaları ve koşuyla başlayan antrenmanda, siyah-Beyazlı ekip çift kale taktik maçı oynayarak çalışmalarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip idmanın ardından kampa girdi.



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