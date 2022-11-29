Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ile İstanbulspor bugün (29 Kasım 2022 Salı) Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Beşiktaş İstanbulspor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edildi. Sporseverler arama motorlarında Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Şenol Güneş’in teknik direktör olması sonrası oyun sisteminde köklü değişiklikler yaşayan Beşiktaş bu maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı bugün (29 Kasım 2022 Salı) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, odafone Park'ta oynanacak?

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP



