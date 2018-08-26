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Beşiktaş Joao Mario'dan vazgeçmiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Siyah-Beyazlılar, İnter’in Portekizli 10 numarası Joao Mario için girişimlerini sürdürüyor. Portekizli futbolcuyu kiralamak için İtalyan ekibiyle görüşmelerine devam eden Kartal’ın son olarak 2 milyon Euro’luk öneride bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş Joao Mario'dan vazgeçmiyor!

Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak İtalya Serie A ekibi İnter’in Portekizli yıldızı Joao Mario’nun üzerine yoğunlaştı.

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ta kiralık olarak geçiren başarılı oyuncu için girişimlerini sürdüren yönetim, kiralama formülüyle bu ismi renklerine bağlamakta ısrarcı... Geçen sezon 15’i İnter’de, 14’ü de West Ham United’ta olmak üzere toplamda 29 karşılaşmada görev yapıp İngiliz ekibinde 2 gol atan Mario’nun da Serie A ekibinde forma bulamayacağını düşündüğü için geçici ayrılığı sıcak baktığı belirtildi.

Pazarlıklar devam ediyor

Serie A ekibi İnter’in 2 yıl önce Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’dan 40 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mario, West Ham’a yarım dönem için 1.2 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Beşiktaş’ın da bu futbolcu için 2 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulunduğu gelen haberler arasında... Kulüpler arasında pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken Kartal’ın alternatif isimler için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş joao mario

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