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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, küme düştü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.01.2021 18:01 | Son Güncelleme

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Siyah-beyazlılar 24 maçta yalnızca 1 kez kazanabilmişti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, küme düştü!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Siyah-beyazlılar 24 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ın, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sistem9 Yeşilyurt ise 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu,Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, DuruAksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Setler: 21-25, 13-25, 18-25

Süre: 26, 21, 25 (72 dakika)

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