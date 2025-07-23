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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, sağlık kontrolünden geçti
Emre Şen

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Voleybol Takımımızın sporcularından; Buket Gülübay, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, İdil Naz Başcan, Julia Szczurowska, Yasemin Özel, Zeynep Sude Demirel ve Zeynep Üzen, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçtiler.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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