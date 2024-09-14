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Beşiktaş kafilesi Trabzon'a ulaştı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 19:46
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın (15 Eylül) Trabzonspor ile yapacağı maç için bu kente geldi.

Beşiktaş kafilesi Trabzon'a ulaştı!

Süper Lig’in 5’inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın (15 Eylül) Paparapark Stadyumu’nda karşılaşacak.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhosrst, 24 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon’a geldi.

3 FUTBOLCU KAFİLEDE YER ALMADI

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Siyah beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Necip Uysal, yeni transfer Can Keleş ile Chamberlain kafilede yer almadı.

Öte yandan Semih Kılıçsoy ve Siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

Kadroda yer alan isimler şöyle;

''Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu''

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor beşiktaş
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