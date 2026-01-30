SPOR

Beşiktaş kalesine "duvar" örüyor! Mert Günok'un yerine Liverpool'un devine kanca

Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı sözünü tuttu, kaleci transferi için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Liverpool'un 30 milyon Euro bonservis ödediği Gürcü yıldız Giorgi Mamardashvili için resmi teklifini yaptı. İşte Kartal'ın masaya koyduğu rakam ve transferin detayları!

Beşiktaş kalesine "duvar" örüyor! Mert Günok'un yerine Liverpool'un devine kanca
Emre Şen
Giorgi Mamardashvili

Giorgi Mamardashvili

GÜR Gürcistan
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta tecrübeli eldiven Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni kaleciye çevrilmişti. "4 nokta transfer yapacağız, biri kaleci olacak" diyen Başkan Serdal Adalı, dünyaca ünlü bir ismi Kartal yapmaya hazırlanıyor.

LIVERPOOL'UN KAPISI ÇALINDI

Beşiktaş kalesine "duvar" örüyor! Mert Günok un yerine Liverpool un devine kanca 1

Foot Mercato'nun geçtiği özel habere göre; Beşiktaş yönetimi, Liverpool kadrosunda bulunan Gürcü milli kaleci Giorgi Mamardashvili için İngiliz devine resmi teklifini iletti. Siyah-Beyazlıların, Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla devleşen yıldız eldiveni kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.

6 AYLIK KİRALAMA BEDELİ: 2 MİLYON EURO

Beşiktaş kalesine "duvar" örüyor! Mert Günok un yerine Liverpool un devine kanca 2

Beşiktaş'ın Mamardashvili için hazırladığı teklifin detayları da ortaya çıktı:

Formül: Yarım sezonluk kiralık.

Ücret: 2 milyon Euro kiralama bedeli.

Opsiyon: Sözleşmede kiralama süresinin uzatılma opsiyonu da yer alıyor.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Beşiktaş kalesine "duvar" örüyor! Mert Günok un yerine Liverpool un devine kanca 3

İngiliz devi Liverpool, 2024 sezonu başında Valencia formasıyla harikalar yaratan Mamardashvili için tam 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş'ın bu hamlesi, sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da "yılın sürprizi" olarak yorumlandı.

