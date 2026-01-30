Beşiktaş kalesine "duvar" örüyor! Mert Günok'un yerine Liverpool'un devine kanca

Beşiktaş'ta tecrübeli eldiven Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni kaleciye çevrilmişti. "4 nokta transfer yapacağız, biri kaleci olacak" diyen Başkan Serdal Adalı, dünyaca ünlü bir ismi Kartal yapmaya hazırlanıyor.

LIVERPOOL'UN KAPISI ÇALINDI

Foot Mercato'nun geçtiği özel habere göre; Beşiktaş yönetimi, Liverpool kadrosunda bulunan Gürcü milli kaleci Giorgi Mamardashvili için İngiliz devine resmi teklifini iletti. Siyah-Beyazlıların, Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla devleşen yıldız eldiveni kadrosuna katmakta kararlı olduğu belirtildi.

6 AYLIK KİRALAMA BEDELİ: 2 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Mamardashvili için hazırladığı teklifin detayları da ortaya çıktı:

Formül: Yarım sezonluk kiralık.

Ücret: 2 milyon Euro kiralama bedeli.

Opsiyon: Sözleşmede kiralama süresinin uzatılma opsiyonu da yer alıyor.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

İngiliz devi Liverpool, 2024 sezonu başında Valencia formasıyla harikalar yaratan Mamardashvili için tam 30 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş'ın bu hamlesi, sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da "yılın sürprizi" olarak yorumlandı.