Hakan Çalhanoğlu gidiyor! Veliahtı Türkiye'den geliyor: Türk Milli Takımının iki yıldızı yer değiştiriyor

Avrupa transfer piyasası, merkezinde iki milli yıldızın olduğu dev bir operasyonla çalkalanıyor. İtalya Serie A devi Inter, yıllardır orta sahasını emanet ettiği Hakan Çalhanoğlu ile yolları ayırmaya hazırlanırken, koltuğu devralacak ismi Türkiye’de buldu. İtalyan ekibi Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için nabız bile yokladı.

INTER ORKUN'U GÖZÜNE KESTİRDİ...

Transfer piyasasında sene sonu itibariyle büyük oynamaya kararlı olan İtalyan devi, gözünü Beşiktaş'ın son dönemdeki formda ismi Orkun Kökçü'ye kaydı. Attığı goller ve asistleriyle siyah-beyazlıların göz bebeği olan oyuncu kendisine gelen teklifler içn herhangi bir olumlu/olumsuz yanıt vermezken, Kartal'ın Milli yıldızı kadrosunda tutmak istediği belirtildi.

REKOR BONSERVİS GELİRİ OLABİLİR!

Beşiktaş'taki formıyla göz dolduran Orkun Kökçü, Inter’in radarına girdi. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nu oyun kurucu orta saha (regista) dönüştürerek yakaladığı başarıyı, şimdi çok daha genç ve dinamik olan Orkun ile sürdürmek istediği öğrenildi. Portekiz ekibiyle pazarlıklara başlayan Inter'in, bu transfer için 40-45 milyon Euro bandında bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU-GALATASARAY ROTASI ALEVLENDİ!

Inter’in Orkun operasyonu, Türkiye’de de büyük bir heyecan dalgası yarattı. Sene sonu İtalya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu için Süper Lig devleri şimdiden sıraya girdi. Özellikle orta sahasına dünya çapında bir "beyin" arayan Galatasaray, Hakan’ın durumunu yakından takip ediyor.

Orkun Kökçü’nün Inter’e olası transferiyle boşa çıkacak olan Hakan Çalhanoğlu için ise sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımla her fırsatta çeşitli görüşmelerde bulunan yıldız iism için geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk'ta itiraflarda bulunmuştu.

Okan Buruk, Juventus maçı öncesi La Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu için “Onu çok iyi tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır. Kollarımızı açarak bekliyoruz” demiş ve bu sözler İtalyan basınında geniş yankı bulmuştu.