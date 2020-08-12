Beşiktaş kaptan Atiba'yla yeniden anlaştı

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba'yla yapılan görüşmenin kısa sürmesi dikkat çekti.
Siyah-beyazlı formayı yeniden giymek isteyen ve yönetimle pazarlık yapmayan Atiba, kendisine teklif edilen 500 bin Euro ücreti kabul etti. Beşiktaş'ta 1 yıl daha forma giyecek olan Atiba'nın daha sonra teknik heyette yer alması bekleniyor.
(İHA)
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