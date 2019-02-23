Beşiktaş kar yağışı altında çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kar yağışı altında yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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