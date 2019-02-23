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Beşiktaş kar yağışı altında çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.02.2019 13:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş kar yağışı altında çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kar yağışı altında yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş BJK Nevzat Demir Tesisleri Fenerbahçe

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