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Beşiktaş Karius'un alternatifini Almanya'da buldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2020 21:32 | Son Güncelleme

Yeni sezon için kaleye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Alman kaleci Lorius Karius'un yerine Almanya Bundesliga'da forma giyen Rafal Gikiewicz'i gözüne kestirdi.

Beşiktaş Karius'un alternatifini Almanya'da buldu!

Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyorBeşiktaş aradığı kaleciyi Almanya'da buldu.

BeIN Sports'un haberine göre; Siyah beyazlılar Almanya'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında gösterilen Rafal Gikiewicz'i takibe aldı ve oyuncu ile ilk temas kuruldu.

Union Berlin formasını giyen tecrübeli eldivenin kalesinde güven veren özellikleriyle teknik heyetin dikkatini çektiği bilgisine ulaşıldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalının mali olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ın yeni harcama limitlerine uygun bir maaş ile Dolmabahçe'ye gelebileceği gelen haberler arasında.

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Beşiktaş Rafal Gikiewicz kaleci

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